استقبال 253 ألف فدان قمح خلال موسم حصاد 2024 بمحافظة الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، توريد القمح المحلي بعدد من صوامع المحافظة في بداية موسم الحصاد الجديد 2024 من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.



وصرح "مختار" بأن إجمالى ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح بالدقهلية بلغ 253 ألف فدان، ومن المتوقع توريد ما يقرب من 400 ألف طن قمح تقريبًا بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة.



وأشار، إلى أن أسعار توريد القمح هذا العام هي (2000 جنيه للدرجة الأولي "23،5 "، و1،950 للدرجة الثانية " 23 " و1،900 للدرجة الثالثة "22،5").



وأوضح، أنه يوجد لدينا 37 موقع تخزيني لتوريد القمح بنطاق المحافظة عبارة عن 4 صوامع و5 هناجر و28 شونه بإجمالي سعة تخزينية 280 ألف طن، ويوجد بكل موقع لجنة للاستلام مكونة من 6 جهات هم: (ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة، وممثلا عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصري أم أجنبي، وممثلا عن هيئة سلامه الغذاء مسئول عن تحديد درجه النظافة وتحديد الرتبة، وممثلا عن الجهة المسوقة، واحد اعضاء القبانه المسئول عن الموازين، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح )، مشيرًا إلي أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن 89 ألف طن قمح).



وأكد أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.