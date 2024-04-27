رفع 510 أطنان مخلفات من شوراع الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ومركز طلخا.

وأعلن مختار عن رفع ٥١٠ أطنان مخلفات بلدية و١٣٠ طن مخلفات صلبة وأتربة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركزي المنصورة وطلخا، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

جميل مدينة المنصورة وضواحيها

ومن جهته، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، إنه جرى غسيل أرصفة شارع كلية آداب والجيش وعبد السلام عارف والجلاء وقناة السويس وتم رفع كفائه النظافة العامة بشوارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشوارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوتة وسكة سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعة وآداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشوارع فخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر للبدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجة وأسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة ومحمود شاهين وشارع الخلطة الأسفلتية والسيد سليم ونطاق مركزي المنصورة وطلخا.

وأكد المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.