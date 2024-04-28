إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 11 شخصًا، اليوم الأحد، فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل أمام صوامع سدس بمركز ببا، جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل أمام صوامع سدس بمركز ببا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

6 سيارات لنقل المصابين

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم محمد أحمد محمد 16 سنة، مصابًا بجروح بالجسم ونزيف بالأنف، هبة سمير سيد 22 سنة، مصابة بكسر بالذراع اليسرى، وهبة محمد البطل 25 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، وجاسر محمود محمد 18 سنة، مصابًا باشتباه جروح وسحجات، وفاطمة الزهراء عبدالسلام 20 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأميرة حسن على 18 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليمنى.

أسماء المصابين

كما أصيب أحمد إبراهيم جمعة 15 سنة، بجروح وسحجات، وخيرية صابر إبراهيم 37 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليمنى وسحجات، وعبدالله جمال محمد 24 سنة، مصابًا بفروة الرأس نحو 6 سم، وحسين محمود حسانين 41 سنة مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، ونادية كمال إبراهيم 45 سنة، مصابة بجروح وسحجات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.