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حوادث

13 مايو.. استكمال محاكمة 8 متهمين قتلوا شابًا وأصابوا شقيقه بطوخ

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها

أجّلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، اليوم، محاكمة 8 متهمين قتلوا مواطنًا وشرعوا في قتل شقيقيه باستخدام أسلحة بيضاء طعنا عقب التعدي عليهم بالضرب بسبب خلافات سابقة، في مركز شرطة طوخ إلى جلسة 13 مايو المقبل.

جاء ذلك القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

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جاء في أر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين أحمد م ع، عامل، وحاتم م ع سائق، وفارس م ع حلاق و5 متهمين آخرين هاربين بقتل المجنى عليه محمد على محمد العسال، عمدا مع سبق الإصرار، بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

محكمة جنايات بنها المستشار السيد هاشم الصادق مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية أسلحة بيضاء

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