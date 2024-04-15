13 مايو.. استكمال محاكمة 8 متهمين قتلوا شابًا وأصابوا شقيقه بطوخ

أجّلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، اليوم، محاكمة 8 متهمين قتلوا مواطنًا وشرعوا في قتل شقيقيه باستخدام أسلحة بيضاء طعنا عقب التعدي عليهم بالضرب بسبب خلافات سابقة، في مركز شرطة طوخ إلى جلسة 13 مايو المقبل.

جاء ذلك القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

جاء في أر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين أحمد م ع، عامل، وحاتم م ع سائق، وفارس م ع حلاق و5 متهمين آخرين هاربين بقتل المجنى عليه محمد على محمد العسال، عمدا مع سبق الإصرار، بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.