محافظ القليوبية يتفقد نظافة بنها والخصوص وشبرا الخيمة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من مدن المحافظة لمتابعة منظومة النظافة والتجميل شملت المرور على منطقة كفر الجزار وشارع فريد ندا وشارع المحطة وشارع سعد زغلول ومنطقة أتريب بمدينة بنها.

وتفقد مدينة الخصوص ومر على محور الخصوص الجديد، كما تفقد مدينة شبرا الخيمة ومر على منطقة مسطرد ومحور الفريق العصار وشارع 135 وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة ومدخل شارع أحمد عرابي ومنطقة كليه الزراعة ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة؛ وذلك للتأكد من انتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتواجد فرق النظام ة بالشوارع ورفع التراكمات أولا بأول.

رفع تراكمات القمامة والإشغالات

وخلال الجولة، وجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة وانتظام النوبتجيات والتأكيد على رفع تراكمات القمامة وخلو الشوارع من الإشغالات وزيادة عدد صناديق القمامة في الشوارع الرئيسية ورفع أي إشغالات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والاهتمام بتشجير الشوارع والمناطق العامة تفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مخالفات والتعاون مع المواطنين للحفاظ على نظافة المدن.

وأكد المحافظ أهمية النظافة العامة في الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة التزام المحافظة بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بكفاءة عالية من خلال زيادة مربعات الجمع السكني وزيادة المعدات والعمالة وكنس الأتربه من علي جانبي الطرق واستغلال الجزر الوسطي من خلال التشجير واقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائد لصندوق خدمات المحافظة.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين

كما أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين حيث تأتي هذه الجولة ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة في جميع مدن المحافظة.

كما تعمل المحافظة على تطوير منظومة النظافة باستخدام أحدث التقنيات والمعدات وتسعى المحافظة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

جاءت الجولة بحضور كلا من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينه شبرا الخيمة ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها وسلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص ونائبي رئيسي حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ومسئولي شركه نهضة مصر المسؤولة عن ملف النظافه في تلك المدن.