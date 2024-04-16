الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قتلا مواطنًا فى القناطر الخيرية.. تأجيل محاكمة المتهمين لـ11 يونيو

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، في حكمها الصادر اليوم جلسة محاكمة شخصين، قتلا مواطنًا بسبب خلافات سابقة في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك إلى جلسة 11 يونيو المقبل لأجل سماع مرافعة الدفاع.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبواليزيد جاب الله، ووكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هانى خطاب.

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وكان قد تبين من أمر الإحالة قيام المتهم "عمرو. ع. ع" سائق، مقيم مركز القناطر الخيرية، و"أحمد. م. س"، عاطل، مقيم بنفس العنوان، بقتلهما عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبدالحليم عبدالرحمن، بسبب خلافات سابقة فيما بينهم.

وكشف أمر الإحالة عن أنهما قد بيتا النية علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحًا أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه وما إن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قاسية مستخدمًا السلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المستشار أيمن عفيفي سالم محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة سلاح أبيض

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