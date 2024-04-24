الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل عامل بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاملًا بالسجن المشدد 5  سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل عامل بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة المجني عليه "م. م" بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم "م. ع. ك"، 24 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، حيث أطلق النار عليه من سلاح ناري بندقية خرطوش قاصدًا قتله، بسبب خلافات بين الطرفين، مما أحدث إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج قتل حكمة الجنايات ندقية خرطوش سلاح نارى مركز البلينا

مواد متعلقة

طعنه بسلاح أبيض.. المشدد 10 سنوات لبائع قتل شخصا بالإسكندرية

الأكثر قراءة

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

علاقة غير شرعية تقود 4 متهمين بقتل "طبيب التجمع" إلى الجنايات

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ثمار 6 مارس.. 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و20% انخفاضا مرتقبا فى العقارات (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟