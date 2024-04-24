المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل عامل بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاملًا بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل عامل بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة المجني عليه "م. م" بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم "م. ع. ك"، 24 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، حيث أطلق النار عليه من سلاح ناري بندقية خرطوش قاصدًا قتله، بسبب خلافات بين الطرفين، مما أحدث إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.