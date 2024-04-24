"وقعته من الدور السادس".. ضبط المتهمة بقتل زوجها فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات مصرع زوج لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من علو داخل مسكنه بنطاق مدينة العاشر من رمضان.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان بوصول "تامر. ف"، إثر سقوطه من علو بعقار سكنى نطاق قسم ثانى العاشر من رمضان، ولفظ أنفاسه متأثرًا باصابته.

وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة، حرر عن الواقعة المحضر رقم 2171 جنح قسم ثانى العاشر من رمضان 2024، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مشرحة الطب الشرعي بالزقازيق.



وتبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وشخصا آخر يدعى "محمد.ا" إثر مشاجرة بينهم دفعا خلالها الزوج المتهم ليسقط من الطابق السادس ويفارق الحياة.



وتبين وجود خلافات زوجية بين الزوجة المتهمة وزوجها، وأنهما منفصلان منذ سنتين دون طلاق رسمي، وأنها كانت تنوي الزواج من المتهم الثاني، ويوم الواقعة حضر زوجها لأجل إنهاء الخلافات بينهما لكن تطور الأمر إلى مشادة دفعته الزوجة والمتهم الثاني فسقط من الطابق السادس ليفارق الحياة، وتم ضبط المتهمين.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.