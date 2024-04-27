إحالة أوراق 3 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل نجليه بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق 3 متهمين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، لإدانتهم، بقتل مواطن والشروع في قتل نجليه لخلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، وأرجأت الحكم على متهمين آخرين في القضية وحددت اليوم الخامس من الدور الثالث لشهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

حملت القضية رقم 8905 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

بداية أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة كل من "إبراهيم. غ."، عامل، و“هاني. ع “، عامل، و"علاء. أ" و"رشاد. م"، و" أحمد. ح" إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامهم بقتل" إبراهيم. ص"، والشروع في قتل نجليه بسبب خلافات سابقة بنطاق مركز بلبيس.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بقتل المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقد العزم على قتله، وخططوا لجريمتهم في هدوء وروية، وذلك على أثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه، وتنفيذًا لمخططهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم؛ فقد أعدوا لذلك العرض أسلحة نارية بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به مستقلين سيارة، وما أن أبصروه حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية التي أعدوها سلفًا، مما نتج عنه حدوث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.