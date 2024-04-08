أحمد بلبولة لـ"الشاهد": الجماعات المتطرفة على مر التاريخ خرجت من رحم جماعة الحشاشين

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن أبو حامد الغزالي، والذي عاصر فترة جماعة الحشاشين، وأصدر كتاب "فضائح الباطينية" والتصدي لمثل هذه الأفكار، ومسلسل الحشاشين تعامل مع فكرة توهمنا أنها اختفت ولكنها كانت نائمة ولديها القدرة أن تستيقظ في أي وقت.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": علينا أن نتحول من فكرة كتابة التاريخ كأحداث إلى كتابة التاريخ كأفكار، فلابد في الكتابات أن نتصدى لهذه الأفكار لقتلها تمامًا.

وأشار إلى أننا لدينا مشاكل في كتابتنا حيث نتطور ببطء شديد، لأننا بالفعل لا نناقش الأفكار، ففي كل عصر من العصور تهيمن مجموعة من الأفكار على العالم، فإذا استطعنا أن نرصد هذه الأفكار التي هيمنت في مرحلة من المراحل، وتعملنا معها نستطيع أن ننتقل للخطوة المقبلة.

ونوه بأننا ندور حول الأفكار، ولكن لا نتوجه بشكل مباشر للأفكار، وللأعمال الدرامية دور كبير في كشف هذه الأفكار والتوعية بها وبخطورتها، وهذا ما يفعله مسلسل الحشاشين، في هذا الوقت، حيث استطعنا أن نستعيد مجدنا في الدراما التاريخية بعد أن اندثرت لسنوات.

وتابع، أن مصر لديها دور عالمي، من خلال نشر الأفكار الصحيحة، حيث نريد أعمال أخرى مماثلة للحشاشين، فالطريق طويل والتحدي كبير، فهناك التيارات والجماعات تواصل أعمالها وغير مستسلمة.

وأردف، أن الجماعات المتطرفة على مر التاريخ خرجت من رحم جماعة الحشاشين، وبالتالي فالمتابعون والمشاهدون لن يملوا من مثل هذه الأفكار التي تسهم في زيادة الوعي بمثل هذه الجامعات الباطنية التي عاصرنا منها في وقتنا الحالي.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.