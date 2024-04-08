الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزير الخارجية الإيرانى: سنحاسب إسرائيل على جرائمها وستلقى الرد المناسب

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أننا سنحاسب إسرائيل على جرائمها وستلقى الرد المناسب، وطهران تعتبر أمن سوريا من أمن إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره السوري، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة عليها تحمل مسئولية القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأضاف "اللهيان"، أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق وعليها أن تتحمل المسئولية كاملة.

ونوه، أننا نواصل جهودنا الحثيثة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف جرائم الحرب في الضفة الغربية، وإرسال المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا رفض بلاده للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وزير الخارجية الإيرانى إسرائيل القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلى سوريا

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