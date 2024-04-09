حامد فارس لـ"إكسترا نيوز": نتنياهو دمر كل سبل الحياة في قطاع غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل لم ترضخ لأي جهود عربية، كما أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تحقق أي هدف من الأهداف المعلنة.

وأشار "فارس"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نتنياهو دمر كل سبل الحياة في قطاع غزة، بالإضافة إلى هدم المستشفيات والمساجد وقتل الأبرياء.

ونوه، أن بنيامين نتنياهو، استغل ما حدث في السابع من أكتوبر لتبرير ما فعله من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ولكن وقفت مصر بجهودها للتصدي لكل مخططات الكيان المحتل.

وتابع، أن حالة الانسداد السياسي، هي ما وصلتنا لهذه المرحلة من الحرب، وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية منذ بداية الأزمة الفلسطينية، بالإضافة إلى ضعف المجتمع الدولي.

وأردف، أن في خلال 10 سنوات تعرض قطاع غزة لخمسة حروب، ولكن كانت مصر تقف بالمرصاد، فالمواقف المصرية الثابتة هي التي دفعت حكومة إسرائيل لفكرة التهجير للشعب الفلسطيني.