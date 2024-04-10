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محمد الباز

توك شو

رئيس الجالية المصرية فى فرنسا: اسم مصر فى هذا البلد الكل يتحاكى به

القناة الأولى
القناة الأولى

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الفرحة تعم أصحاب الجالية في فرنسا بقدوم عيد الفطر المبارك، حيث الجميع توافد بكل فرحة.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لـ"القناة الأولي"، إلى أن السفارة المصرية تنظم العديد من الفعاليات الخاصة للجالية والأطفال، مؤكدًا أن اسم مصر له وزن كبير في العالم أجمع.

ونوه بأن أفراد الجالية المصرية والعربية بشكل عام، دائمًا ما يبهرون الشعب الفرنسي، خلال احتفالات العيد، مشيرًا إلى أن الكحك والبسكويت من مظاهر الاحتفال في فرنسا.

وأضاف أن مسجد الروضة في فرنسا من أكثر الأماكن الشهيرة هناك، حيث إن الجالية المصرية تزيد على 600 ألف مصري، حيث يعتبر المركز المصري، والذي يضم مسجد الروضة، منبرًا لكل الجاليات العربية.

رئيس الجالية المصرية فرنسا السفارة المصرية القناة الأولى مظاهر الاحتفال

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