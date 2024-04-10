الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس الفلسطينى والأمين العام للجامعة العربية يشددان على ضرورة منع التهجير

محمود عباس أبومازن
محمود عباس أبومازن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، خلال اتصال هاتفي، أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وشدد الرئيس الفلسطيني والأمين العام للجامعة العربية على ضرورة منع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى ضرورة حشد الدعم لمسعى دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

الرئيس الفلسطيني منع التهجير قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

نجلة الفنان عمر الحريرى تكشف أهم طقوس الراحل فى عيد الفطر

ملك الأردن يؤكد استمرار وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطينى

الرئيس الفلسطينى وملك الأردن يشددان على ضرورة منع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلى

رئيس الجالية المصرية فى فرنسا: اسم مصر فى هذا البلد الكل يتحاكى به

حامد فارس لـ"إكسترا نيوز": نتنياهو دمر كل سبل الحياة فى قطاع غزة

أستاذ تخطيط عمراني: بناء 30 مدينة مليونية علامة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة

خبير: مصر الدولة الوحيدة التي تحدثت عن حق الشعب الفلسطيني في عقر دار الإسرائيليين

"باب رزق".. حكايات نجوم الليلة الكبيرة من كواليس مسرح مصر للعرائس

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

خارطة طريق جديدة.. أسرار عرقلة حماس مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة