الرئيس الفلسطينى والأمين العام للجامعة العربية يشددان على ضرورة منع التهجير

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، خلال اتصال هاتفي، أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وشدد الرئيس الفلسطيني والأمين العام للجامعة العربية على ضرورة منع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى ضرورة حشد الدعم لمسعى دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.