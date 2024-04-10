محلل اقتصادى: الولايات المتحدة تواجه شبح التضخم السنوى الذى وصل 3.5%

قال هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، إن تسارع التضخم السنوي في أمريكيا خلال مارس إلى 3.5%، وهذا أول مرة يحدث في الولايات المتحدة.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة لبرنامج "مال وأعمال"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدل الأجور في الولايات المتحدة ما زال مرتفعا وهذا يحمل الاقتصاد الكثير من الأعباء.

وأشار، إلى أن الفيدرالي يواجه مشكلة بسبب أنه عند انخفاض الفائدة، خاصة "الرهن العقاري" سيسهم ذلك في زيادة التضخم الاقتصادي، الأمر الذي يعرقل مظاهر النمو.

وتابع، أن أوروبا مرتبطة بالولايات المتحدة في السياسيات النقدية، وفي الغالب أن الدول الأوروبية ستيسر سياستها النقدية من أجل تفادي زيادة التضخم الذي وصل إلى نسبة 2.5%.