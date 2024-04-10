"إكسترا نيوز" ترصد تغطية قناة الناس مظاهر الاحتفال وصلاة العيد بـ23 دولة

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على تغطية قناة "الناس" صلاة العيد في أكثر من 23 دولة حول العالم، حيث رصد التقرير توافد المصلين على المساجد والساحات المخصصة من أجل إحياء سنة عيد الفطر المبارك.

مظاهر الاحتفال بالعيد في العديد من الدول

أذاع برنامج "سفراء دولة التلاوة"، المذاع على قناة الناس، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في دول البرازيل، ألمانيا، ناميبيا، النمسا، وفرنسا، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، بحضور سفراء دولة التلاوة المبتعثين من القراء والأئمة المصريين.

وتحت شعار "سفراء دولة التلاوة" تنقل قناة "الناس" طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.