هل يتفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان بحلول عام 2025؟.. خبير تكنولوجيا يجيب

قال المهندس روماني رزق الله، استشاري الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي والحكومة، إن تصريحات أيلون ماسك بخصوص الذكاء الاصطناعى، دائما مثيرة للجدل.

وأضاف "رزق الله"، خلال مداخلة لبرنامج "مال وأعمال"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطوير الأجهزة والذكاء الاصطناعي أمر هام لنمو القطاع الصحي وغيرها من القطاعات التي تفيد الإنسان.

وأشار، أنه لابد أن يُحجم الذكاء الاصطناعي في الأمور العسكرية، ولابد أن يتوقف تطوير جزء المشاعر والأحاسيس حتى لا يحاكي الإنسان، فهذا خطر بمعنى الكلمة.

وتابع، أن من يتخلى عن استخدام الذكاء الاصطناعي سيتأخر بشكل كبير في عملية التطوير، مؤكدًا أنه لابد من العمل من الآن من اجل مواكبة العصر المتسم بالسرعة.