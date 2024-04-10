محلل سياسى فلسطينى: رغم دموية العدوان الإسرائيلي فمظاهر العيد كانت حاضرة فى غزة

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن العيد جاء ممزوجا بالكثير من الاحزان، مؤكدًا أن القصف لم يمنع أطفال غزة من الفرحة والبهجة في القطاع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن احتفال أطفال غزة بعيد الفطر، يعد رسالة للمجتمع الدولي على صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية.

ونوه بأنه رغم دموية العدوان الإسرائيلي، فمظاهر العيد كانت حاضرة في غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يترك مسجدا أو مستشفي أو مسكنا إلا وتم تدميره بالكامل.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من مباني قطاع غزة دُمرت بالكامل، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني متعود على مثل هذه الظروف، ولكن الأزمة الراهنة كانت الأصعب والاكثر مأساوية.

وتابع أن القصف الإسرائيلي العشوائي والمستمر لم يعط الفرصة لأخذ الشعب الفلسطيني أغراضه، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف سيل الدماء بقطاع غزة.