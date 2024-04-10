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أستاذ علاقات دولية: مجلس الوزراء الإسرائيلي هو من يعرقل أي مفاوضات بشأن غزة

غزة
غزة

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لم تتوقف جهودها على المستوى الإنساني أو السياسي، من أجل الوصول لحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تبخل بأي جهد من أجل تخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، أو استقبال المصابين من القطاع لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن مصر على مدار الفترة الماضية، كانت حريصة على أن يكون لها دور فعال في وقف إطلاق النار في غزة، والوصول إلى حل من أجل هدنة حقيقية في قطاع غزة.

وأكد أن مصر حذرت من التصعيد منذ الأزمة الفلسطينية، مضيفًا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي هو من يعرقل أي مفاوضات بشأن هدن في القطاع، ووفقًا للتقارير في إسرائيل مستمرة في مخططاتها لتصفية أكبر لقيادات حماس في القطاع.

استاذ علاقات دولية غزة مجلس الوزراء الإسرائيلي اكسترا نيوز المستشفيات المصرية محمد عبد العظيم الشيمي

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