الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمود بسيوني: الرئيس السيسي يتعامل كالأب مع أبناء الشهداء

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن احتفالية عيد الفطر، تحول إلى تقليد سنوي، كما أنها تؤكد أن الدولة المصرية لم تنسى بطولات الشهداء، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم أسر وأطفال الشهداء.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الإحتفالية أقُيمت بالعاصمة الإدارية وهذا يوجه رسالة للجميع بأن العاصمة تعمل بالشكل الكامل.

ونوه أن احتفالية عيد الفطر اليوم، هو حفل لكل المصرين، وتواجد كل طوائف الشعب له رمزية كبيرة بأن المصرين على قلب رجل واحد.

وأضاف، أن تكريم أسر الشهداء، أمر يحسن من النفسية، ويزيد إحساسهم بالفخر، كما أن تعامل الرئيس السيسي بحب مع الأطفال كأنه أب، أمر ساهم في رسمة البسمة على أطفال الشهداء.

محمود بسيوني ابناء الشهداء الرئيس السيسي السيسي عيد الفطر الشهداء اكسترا نيوز

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