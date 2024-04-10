القاهرة الإخبارية: واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني

أكد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية يجري زيارة مرتقبة لإسرائيل غدا الخميس، موضحا أن هناك تنسيق أمني ثنائي بين واشنطن وتل أبيب شمل الدفاع الجوي والصاروخي المشترك.

وأشار إلى أنه تم بحث سبل الحد من الرد الإيراني من خلال إطلاق رسائل تحذيرية قوية، مؤكدا أن واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".