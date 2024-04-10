الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني

واشنطن وتل أبيب
واشنطن وتل أبيب

أكد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية يجري زيارة مرتقبة لإسرائيل غدا الخميس، موضحا أن هناك تنسيق أمني ثنائي بين واشنطن وتل أبيب شمل الدفاع الجوي والصاروخي المشترك.

وأشار إلى أنه تم بحث سبل الحد من الرد الإيراني من خلال إطلاق رسائل تحذيرية قوية، مؤكدا أن واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية واشنطن وتل أبيب واشنطن تل أبيب أكسيوس الدفاع الجوي

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