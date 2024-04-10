إسلام عفيفى لـ"إكسترا نيوز": ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية لتصفية القضية الفلسطينية

قال إسلام عفيفي، الكاتب الصحفي، إنه ليس بجديد على مصر مشاركة الشعب الفلسطيني في الاحتفالات، مؤكدًا أن مشاركة العائلات الفلسطينية في إحتفال عيد الفطر اليوم، من الأمور التي تؤكد مكانة فلسطين فكل قلب مواطن مصر.

وأضاف "عفيفي" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير وتهجير القطاع من أهله لتوسيع رقعة الاستيطان، ولكن هذا المخطط كشفته مصر ووقفت له بالمرصاد.

وتابع أن الحق الفلسطيني في الأرض أمر مشروع، والمجتمع الدولي وضميره في اختبار حقيقي بسبب الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل الدفاع عن القضية في ظل صمت من جانب المجتمع الدولي.

وأردف مصر رفعت قدر التعامل مع القضية الفلسطينية من أمن قومي ووطني إلى أمر إنساني، مضيفًا أن بنيامين نتنياهو حجر عسر لفشل المفاوضات، فهو دائمًا ما يضع العراقيل لعدم نجاح أي تحركات لوقف إطلاق النار.