موسكو تكشر عن أنيابها.. روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أوديسا، إن المحطة التابعة للطاقة الكهربائية التي تغذي عددًا من البلدات في أوكرانيا، تعرضت للضرب من قبل الدفاع الجوي الروسي.

وأضاف "مناف" خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التيار الكهربائي انقطع في منطقة أوديسا لأكثر من خمس ساعات، نتيجة الهجوم الروسي.

ونوه أن القوات الروسية، شنت أكثر من عشر ضربات جوية استهدفت من خلالها مدينة "خالكيفو"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة المترو.

كما أن القوات الروسية هاجمت بالصواريخ وطائرات بدون طيارة منشأة أوكرانية لتوزيع الغاز، الأمر الذي أربك الخطوط الهجومية والدفاعية للجيش الأوكراني.