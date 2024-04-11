الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

موسكو تكشر عن أنيابها.. روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أوديسا، إن المحطة التابعة للطاقة الكهربائية التي تغذي عددًا من البلدات في أوكرانيا، تعرضت للضرب من قبل الدفاع الجوي الروسي.

وأضاف "مناف" خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التيار الكهربائي انقطع في منطقة أوديسا لأكثر من خمس ساعات، نتيجة الهجوم الروسي.

ونوه أن القوات الروسية، شنت أكثر من عشر ضربات جوية استهدفت من خلالها مدينة "خالكيفو"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة المترو.

كما أن القوات الروسية هاجمت بالصواريخ وطائرات بدون طيارة منشأة أوكرانية لتوزيع الغاز، الأمر الذي أربك الخطوط الهجومية والدفاعية للجيش الأوكراني.

موسكو أوكرانيا القاهرة الإخبارية جولة المراسلين القوات الروسية

مواد متعلقة

خوفًا من التصعيد الإيرانى.. لماذا حذَّرت روسيا من السفر للشرق الأوسط؟

ألمانيا تدعو إسرائيل وإيران إلى ضبط النفس والتصرف بمسئولية

القاهرة الإخبارية: واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني

إسلام عفيفى لـ"إكسترا نيوز": ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية لتصفية القضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: قتيل ومصاب فى حادث طعن بمدينة بوردو الفرنسية

حماس: استهداف أبناء إسماعيل هنية محاولة إسرائيلية "بائسة"

محمود بسيوني: الرئيس السيسي يتعامل كالأب مع أبناء الشهداء

أسامة السعيد يكشف كواليس لقاء الرئيس بأطفال غزة المصابين باحتفالية عيد الفطر

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

11 شخصًا يفصلون فى أمر "السلكاوى" بعد العيد.. نقيب القراء: لا يليق ما فعله

خلال مشاجرة لخلافات أسرية.. أب يمزق ابنه فى أول يوم العيد بمنشأة ناصر

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا