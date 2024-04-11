الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خوفًا من التصعيد الإيرانى.. لماذا حذَّرت روسيا من السفر للشرق الأوسط؟

حسين مشيك
حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزارة الخارجية الروسية، حذَّرت رعاياها من السفر لثلاث دول في الشرق الأوسط، وهي: لبنان، فلسطين، وإسرائيل.

وأضاف "مشيك" خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية 

"القاهرة الإخبارية"، أن روسيا لم تتلق أي طلبات للوساطة بين إسرائيل وإيران.

ونوَّه بأن روسيا تُحمِّل الولايات المتحدة الأمريكية، مسئولية العنف والحرب في الشرق الأوسط بسبب تدخلها في كل كبيرة وصغيرة وإشعال الصراع في المنطقة.

وتابع أن لدى الجهات الروسية معلومات تفيد بأن إيران سترد بقوة على إسرائيل بسبب قصف قنصليتها في دمشق، وهذا سبب توصية الحكومة الروسية بعدم سفر رعاياها لهذه الدول. 

وكان قد أصدر الكرملين، بيانًا يطلب من الجميع ممارسة ضبط النفس لضمان عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، بسبب التصعيد المستمر.

سفر الروس مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية جولة المراسلين الولايات المتحدة

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