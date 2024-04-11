أستاذ علوم سياسية: واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدى إذا هاجمت إيران إسرائيل

قال الدكتور عبدالحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية، إنه في إطار التحالف القوي والعلاقة الاستراتيجية بين أمريكا والكيان المُحتل، فلن تترك الولايات المتحدة إسرائيل، فدائمًا ما تقدم الغطاء السياسي والعسكري لحكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذ كل الجرائم.

وأضاف "القرالة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى طرف رئيسي في هذه الأحداث، كما أن الإسرائيليين على يقين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتركهم بمفردهم في ظل هذه التطورات والمستجدات الأخيرة.

ونوه بأن الاستخبارات الأمريكية تزود إسرائيل بكل المعلومات الممكنة حيال استهداف الإيرانيين للمصالح الإسرائيلية وردًا على قصف القنصلية في دمشق.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تعرضت إسرائيل لأي هجوم من قِبل إيران، حيث أكدت التقديرات أن إسرائيل تنتظر من إيران ضربة قوية.