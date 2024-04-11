الخميس 11 أبريل 2024
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جبريال صوما: لا توجد اتفاقيات دولية لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحروب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال جبريال صوما أستاذ القانون الدولي، إنه لا يوجد اتفاقيات دولية تُقنن استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "صوما" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في الوقت الحاضر لا يوجد اتفاقيات دولية تُقنن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحروب.

وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، أكد أنه يستعمل في مسألة عمليات الجراحة بالمستشفيات، وقد يستخدم في القضايا القانونية، فقد يكون هناك أخطاء في الدكاء الاصطناعي، لأنه حتى بوجوده يعني أن هناك بشر أدخلوا المعلومات وهذا يحتمل الخطأ.

ونوه إلى أن هناك بعض المخاوف قد تكون متعلقة بالانتخابات الأمريكية المقبلة، فهناك مخاوف كبيرة من استعمال الذكاء الاصطناعي في الانتخابات للتلاعب بالأصوات وعدد الناخبين.

الذكاء الاصطناعي مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية جبريال صوما الانتخابات الامريكية

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