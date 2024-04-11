خبير: الحفاظ على أمن إسرائيل يمثل أولوية لدى الحكومة الأمريكية

قال الداه يعقوب، خبير في الشئون الأمريكية، إننا نعيش تصعيدا كبيرا في المنطقة، بسبب تصرفات حكومة إسرائيل، فهذه التوترات تسبب في مخاوف للولايات المتحدة بسبب اتساع الصراع.

وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الدول العربية تعمل منذ بداية الأزمة من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة خاصة لدى إيران.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا عسكريا لاسرائيل بشكل مباشر، من أجل التصدي لإيران في حالة الرد بسبب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، فهناك تعزيزات عسكرية وأسلحة تأتي من قبل واشنطن إلى تل أبيب.

ونوه بأن الحفاظ على أمن إسرائيل يمثل أولوية لدى الحكومة الأمريكية ولدى ساسة أمريكا ككل بالتالي فالدعم العسكري لن ينقطع، وفيما يتعلق بالمخاوف من الرد الإيراني، فطهران قوية ولها أذرع عديدة في المنطقة.