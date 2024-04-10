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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى فى البنوك والصرافة المصرية اليوم الأربعاء 10-4-2024 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

بانقضاء رمضان يؤدي المصريون المغتربون في السعودية إجازة عيد الفطر المبارك بمصر، ومن هنا يكثف البحث عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، الأربعاء 10-4-2024 عبر محركات البحث في الساعات الأخيرة، ويقدم الدستور تقريرا تفصيليا يوضح تباين سعر الريال.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10  أبريل 2024، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بعد ارتفاع طفيف في الصباح، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي لعمليات البيع والشراء 12.67 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الأربعاء 10-4-2024 

الريال السعودي يظل ثابتًا مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم، بعد تذبذبه خلال الأيام السابقة. وقد سجل أعلى سعر للريال السعودي في 6 مارس الماضي بزيادة تصل إلى 5 جنيهات بعد اجتماع استثنائي عُقد من قبل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.

 أسعار الريال اليوم في البنوك 

حافظ سعر الريال السعودي على سعره الأخير وفقًا لآخر تحديث من البنوك، وسجلت الأسعار التالية في بنك مصر، الأهلي والتجاري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند 12.66 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

تم تسجيل استقرار سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، حيث بلغ سعر الشراء 12.66 جنيه وسعر البيع 12.69 جنيه.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

 أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 12.48 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

الشراء: 12.53 جنيه

البيع: 12.58 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

الشراء: 12.48 جنيه

البيع: 12.57 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان:

الشراء: 13.05 جنيه

البيع: 13.09 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس:

الشراء: 12.55 جنيه

البيع: 12.63 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك البركة:

الشراء: 12.58 جنيه

البيع: 12.67 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري:

الشراء: 12.43 جنيه

البيع: 12.78 جنيه
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