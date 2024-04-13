السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تصل لـ25%.. انخفاضات كبيرة فى أسعار السلع الأساسية

السلع
السلع

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، عن إصدار كبار المنتجين للسلع الأساسية، قوائم أسعار جديدة بعد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار أمين عام الغرف التجارية، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه بناءً على القوائم التي أصدرها كبار المنتجين، فإنه تم خفض الأسعار مقارنة بأسعار ما قبل تحديد السعر العادل للجنيه، بنسب تراوحت بين 10 و25%، لافتًا إلى أن السلاسل التجارية الكبرى خفضت الأسعار بناء على تلك القوائم.

انخفاض في أسعار التجزئة قريبًا

وأكد أن هناك وفرة واضحة لكل السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين، سواء من خلال خفض الأسعار.

ولفت إلى استمرار انخفاض أسعار الجملة لكل السلع الأساسية، الذي تجاوز 25% في العديد من السلع، وعادت الى متوسط منتصف 2023، وسيظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

كانت شعبة المخابز بالقاهرة، قد كشف عن انخفاض أسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيه للطن، حيث كانت قد وصلت سعر طن الدقيق لـ21 ألف جنيه، وانخفضت لمعدلات 19 ألف جنيه في الأيام القليلة الماضية.

شعبة المخابز بالقاهرة انخفاض أسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيها للطن سعر طن الدقيق خالد فكري السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة المخابز

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