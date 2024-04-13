للمرة الثانية.. بيبسى ترفع أسعار منتجاتها من الكانز والعبوات 390 ملى

رفعت "شركة بيبسي - كولا مصر"، التابعة لشركة بيبسيكو العالمية أسعار العبوات من المشروبات الغازية "الكانز" 320 ملي والعبوات حجم 390 ملي بنسبة 20% ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وحسب بعض تجار التجزئة، فإن موزعي شركة بيبسيكو مصر "بيبسي" قاموا بتوريد العبوات من الكانز 320 ملي والتربو البلاستيك 390 ملي للبيع بسعر 12 جنيهًا للعبوة الواحدة داخل المحال التجارية، كما تم رفع سعر بيبسي كانز عبوة 240/250 مل 11 جنيهًا.

وتواصل "الدستور" مع مسئولي شركة بيبسيكو مصر، لكن لم نتلق أي تعليق على قرارات رفع أسعار العبوات خلال فترة عيد الفطر.

وأعلن بعض تجار التجزئة عن رفع أسعار بيع عبوات المشروبات الغازية من إنتاج شركتي "بيبسي" و"كوكاكولا"، خاصة العبوات العائلية من لتر وحتى 2.5 لتر.

ووفقًا لأسعار البيع التي لم يصدر بها أي منشور رسمي، فقد تم رفع أسعار منتجات شركة "بيبسي" للمشروبات الغازية ليبلغ سعرعبوة بيبسي 1.5 لتر 30 جنيهًا، بدلًا من 25 جنيهًا وارتفع سعر الصندوق 6 عبوات إلى 178 جنيهًا، كما تم رفع سعر عبوة بيبسي 2.5 لتر بلاستيك إلى 35 جنيهًا بزيادة 7 جنيهات، ووصل سعر الصندوق إلى 209 جنيهات.

وبدأ تطبيق هذه الزيادة على أسعار مشروبات بيبسي بداية من اليوم، من تسليمات الشركة الجديدة إلى التجار.

وكشف مصدر في الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن رفع أسعار المشروبات الغازية لم يقتصر على شركة بيبسي فقط، حيث رفعت شركة كوكاكولا مصر، أسعار المشروبات الغازية للعبوات كبيرة الحجم 1.5 لتر، وتم رفع سعر العبوة 1.7 لتر لتباع بسعر31 جنيهًا للعبوة وسعر 1 لترشويبس تونك وصودا بسعر 29.5، وسعر العبوة 950 ملي بسعر 29.5.

وأقرت كوكاكولا مصر زيادة على أسعار 1 لتر شويبس جولد لتصل إلى 24.7 جنيه، وسعر عبوة 950 ملي كور بلاستيك يسجل 29.7 جنيه.

كما أقرت الشركة بزيادة أسعار بيع عبوات الـ2.4 لتر كور لتسجل 34.5 جنيه وسعر 1.9 لتر كور دراي يصل إلى 21.7 جنيه وسعر 1 لتر كور دراي يصل إلى 15.5 جنيه وسعر 350 ملي كاندي دراي يسجل 7 جنيهات كبيرة الحجم، ويبدأ تطبيق الزيادة من 13 أبريل 2024.