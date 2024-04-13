السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13/4/2024 في مصر 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 يستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت في البنوك من الثلاثاء 9 أبريل وتستمر حتى الأحد 14 أبريل وتعود البنوك للعمل من جديد من الإثنين 15 أبريل 2024.
 

ونرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13/ 4/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي في مصر 
 

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند  
12.6695 جنيه للشراء 
12.7063 جنيه للبيع 

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 

12.6679 جنيه للشراء 
  12.6993 جنيه للبيع 
 

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 

12.679 جنيه للشراء 
  12.6993 جنيه للبيع 

استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 
12.65 جنيه للشراء 
12.699 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند 
12.7جنيه للشراء 
12.668 جنيه للبيع 

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند 
12.61 جنيه للشراء 
12.69 جنيه للبيع 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib عند 
12.60 جنيه للشراء 
12.69 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 
 

يستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي حيث يبلغ الواحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي 
 

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2024

آخر تحديث.. تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية والأوقية تسجل أعلى مستوياتها بالبورصة العالمية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سعر صرف 1 ريال سعودي 3،694 ليرة سورية
سعر صرف 5 ريال سعودي 18،470 ليرة سورية
سعر صرف 10 ريال سعودي 36،940 ليرة سورية
سعر صرف 25 ريال سعودي 92،350 ليرة سورية
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 
 

دولار أمريكى 
47.5234 جنيه للشراء 
47.6588 جنيه للبيع 

يورو 
51.4773 جنيه للشراء 
51.6288 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
60.0268 جنيه للشراء 
60.2169 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
34.9694 جنيه للشراء 
35.0819 جنيه للبيع 

كرون دانماركي
6.9016 جنيه للشراء 
6.9223 جنيه للبيع 

كرون نرويجى 
4.4441 جنيه للشراء 
4.4576 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
4.4891 جنيه للشراء 
4.5027 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
52.4540 جنيه للشراء 
52.6326 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
31.2942 جنيه للشراء 
31.3854 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
154.5274 جنيه للشراء 
155.0182 جنيه للبيع 

درهم إماراتي 
12.9403 جنيه للشراء 
12.9783 جنيه للبيع 

دولار أسترالي
31.3179 جنيه للشراء 
31.4167 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
126.0433 جنيه للشراء 
126.4192 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
123.4309 جنيه للشراء 
123.7955 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
13.0255 جنيه للشراء 
13.0697 جنيه للبيع 

دينـار أردني 
67.0665 جنيه للشراء 
67.3052 جنيه للبيع 

يوان صينى 
6.5708 جنيه للشراء 
6.5898 جنيه للبيع

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