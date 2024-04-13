سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13/4/2024 في مصر 

يستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت في البنوك من الثلاثاء 9 أبريل وتستمر حتى الأحد 14 أبريل وتعود البنوك للعمل من جديد من الإثنين 15 أبريل 2024.



ونرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13/ 4/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر



استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند

12.6695 جنيه للشراء

12.7063 جنيه للبيع

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند

12.6679 جنيه للشراء

12.6993 جنيه للبيع



استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند

12.679 جنيه للشراء

12.6993 جنيه للبيع

استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند

12.65 جنيه للشراء

12.699 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند

12.7جنيه للشراء

12.668 جنيه للبيع

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند

12.61 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib عند

12.60 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي



يستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي حيث يبلغ الواحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي



سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سعر صرف 1 ريال سعودي 3،694 ليرة سورية

سعر صرف 5 ريال سعودي 18،470 ليرة سورية

سعر صرف 10 ريال سعودي 36،940 ليرة سورية

سعر صرف 25 ريال سعودي 92،350 ليرة سورية



أسعار العملات الأجنبية اليوم



دولار أمريكى

47.5234 جنيه للشراء

47.6588 جنيه للبيع

يورو

51.4773 جنيه للشراء

51.6288 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

60.0268 جنيه للشراء

60.2169 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.9694 جنيه للشراء

35.0819 جنيه للبيع

كرون دانماركي

6.9016 جنيه للشراء

6.9223 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4441 جنيه للشراء

4.4576 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4891 جنيه للشراء

4.5027 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

52.4540 جنيه للشراء

52.6326 جنيه للبيع

100 ين يابانى

31.2942 جنيه للشراء

31.3854 جنيه للبيع

دينــار كويتى

154.5274 جنيه للشراء

155.0182 جنيه للبيع

درهم إماراتي

12.9403 جنيه للشراء

12.9783 جنيه للبيع

دولار أسترالي

31.3179 جنيه للشراء

31.4167 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

126.0433 جنيه للشراء

126.4192 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

123.4309 جنيه للشراء

123.7955 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.0255 جنيه للشراء

13.0697 جنيه للبيع

دينـار أردني

67.0665 جنيه للشراء

67.3052 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5708 جنيه للشراء

6.5898 جنيه للبيع

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