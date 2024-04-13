سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13/4/2024 في مصر
يستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت في البنوك من الثلاثاء 9 أبريل وتستمر حتى الأحد 14 أبريل وتعود البنوك للعمل من جديد من الإثنين 15 أبريل 2024.
ونرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13/ 4/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر
استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند
12.6695 جنيه للشراء
12.7063 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند
12.6679 جنيه للشراء
12.6993 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند
12.679 جنيه للشراء
12.6993 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند
12.65 جنيه للشراء
12.699 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند
12.7جنيه للشراء
12.668 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند
12.61 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib عند
12.60 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
يستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي حيث يبلغ الواحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
سعر صرف 1 ريال سعودي 3،694 ليرة سورية
سعر صرف 5 ريال سعودي 18،470 ليرة سورية
سعر صرف 10 ريال سعودي 36،940 ليرة سورية
سعر صرف 25 ريال سعودي 92،350 ليرة سورية
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.5234 جنيه للشراء
47.6588 جنيه للبيع
يورو
51.4773 جنيه للشراء
51.6288 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
60.0268 جنيه للشراء
60.2169 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.9694 جنيه للشراء
35.0819 جنيه للبيع
كرون دانماركي
6.9016 جنيه للشراء
6.9223 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4441 جنيه للشراء
4.4576 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4891 جنيه للشراء
4.5027 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.4540 جنيه للشراء
52.6326 جنيه للبيع
100 ين يابانى
31.2942 جنيه للشراء
31.3854 جنيه للبيع
دينــار كويتى
154.5274 جنيه للشراء
155.0182 جنيه للبيع
درهم إماراتي
12.9403 جنيه للشراء
12.9783 جنيه للبيع
دولار أسترالي
31.3179 جنيه للشراء
31.4167 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.0433 جنيه للشراء
126.4192 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
123.4309 جنيه للشراء
123.7955 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.0255 جنيه للشراء
13.0697 جنيه للبيع
دينـار أردني
67.0665 جنيه للشراء
67.3052 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5708 جنيه للشراء
6.5898 جنيه للبيع
قد يهمك أيضا