الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يستمر البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية، وذلك مع الاستعداد لموسم الحج لهذا العام والذي تبقى عليه شهرين تقريبًا. 

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات البنك المركزي المصري

   12.6592 جنيه للشراء

   12.6978  جنيه للبيع 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات البنك  الأهلي المصري

شراء   12.6599 جنيه مصري

بيع 12.6913 جنيه مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات  بنك مصر

شراء 12.6494  جنيه مصري

بيع 12.6806 جنيه مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات  بنك قناة السويس

شراء 12.6268 جنيه مصري

بيع 12.7111 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات  بنك القاهرة

شراء 12.694 جنيه مصري

بيع 12.663 جنيه مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات  بنك الاسكندرية

شراء 12.64 جنيه مصري

بيع 12.69 جنيه مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات  البنك التجاري الدولي CIB

شراء 12.60 جنيه مصري 

بيع 12.69 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي  0.26 دولار أمريكي، أما سعر الدولار  مقابل الريال هو 3.75 ريال سعودي.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 7- 4- 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 27 رمضان 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

 

دولار أمريكى

   47.4860 جنيه للشراء  47.6231 جنيه للبيع 

يورو

   51.4511 جنيه للشراء  51.6187  جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى

   60.0033 جنيه للشراء  60.1957  جنيه للبيع 

دولار كنـدى

   34.9393 جنيه للشراء  35.0479  جنيه للبيع 

كرون دانماركى

   6.8991 جنيه للشراء   6.9201  جنيه للبيع 

كرون نرويجى

   4.4191 جنيه للشراء   4.4463  جنيه للبيع 

كرون ســويدى

   4.4592 جنيه للشراء   4.4777  جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 

   52.6569 جنيه للشراء  52.8324  جنيه للبيع 

100 ين يابانى

   31.3170 جنيه للشراء  31.4116  جنيه للبيع 

دينــار كويتى

   154.4010 جنيه للشراء 154.8972  جنيه للبيع 

درهم إماراتى

   12.9281 جنيه للشراء  12.9661  جنيه للبيع 

دولار أســـترالى

   31.2363 جنيه للشراء  31.3360  جنيه للبيع 

دينــار البحــرين

   125.9409 جنيه للشراء 126.3381  جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى

   123.3339 جنيه للشراء 123.7029  جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى

   13.0152 جنيه للشراء  13.0689  جنيه للبيع 

دينـار أردنـى 

   66.8817 جنيه للشراء  67.2643  جنيه للبيع 

يوان صينى

   6.5638 جنيه للشراء   6.5841 جنيه للبيع

 

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