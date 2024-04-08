سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
يستمر البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية، وذلك مع الاستعداد لموسم الحج لهذا العام والذي تبقى عليه شهرين تقريبًا.
وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات البنك المركزي المصري
12.6592 جنيه للشراء
12.6978 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري
شراء 12.6599 جنيه مصري
بيع 12.6913 جنيه مصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات بنك مصر
شراء 12.6494 جنيه مصري
بيع 12.6806 جنيه مصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات بنك قناة السويس
شراء 12.6268 جنيه مصري
بيع 12.7111 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات بنك القاهرة
شراء 12.694 جنيه مصري
بيع 12.663 جنيه مصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات بنك الاسكندرية
شراء 12.64 جنيه مصري
بيع 12.69 جنيه مصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي CIB
شراء 12.60 جنيه مصري
بيع 12.69 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 0.26 دولار أمريكي، أما سعر الدولار مقابل الريال هو 3.75 ريال سعودي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.4860 جنيه للشراء 47.6231 جنيه للبيع
يورو
51.4511 جنيه للشراء 51.6187 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
60.0033 جنيه للشراء 60.1957 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.9393 جنيه للشراء 35.0479 جنيه للبيع
كرون دانماركى
6.8991 جنيه للشراء 6.9201 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4191 جنيه للشراء 4.4463 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4592 جنيه للشراء 4.4777 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.6569 جنيه للشراء 52.8324 جنيه للبيع
100 ين يابانى
31.3170 جنيه للشراء 31.4116 جنيه للبيع
دينــار كويتى
154.4010 جنيه للشراء 154.8972 جنيه للبيع
درهم إماراتى
12.9281 جنيه للشراء 12.9661 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
31.2363 جنيه للشراء 31.3360 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
125.9409 جنيه للشراء 126.3381 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
123.3339 جنيه للشراء 123.7029 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.0152 جنيه للشراء 13.0689 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
66.8817 جنيه للشراء 67.2643 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5638 جنيه للشراء 6.5841 جنيه للبيع
إقرأ أيضا
سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار
سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة