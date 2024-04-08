سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يستمر البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية، وذلك مع الاستعداد لموسم الحج لهذا العام والذي تبقى عليه شهرين تقريبًا.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات البنك المركزي المصري

12.6592 جنيه للشراء

12.6978 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري

شراء 12.6599 جنيه مصري

بيع 12.6913 جنيه مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات بنك مصر

شراء 12.6494 جنيه مصري

بيع 12.6806 جنيه مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات بنك قناة السويس

شراء 12.6268 جنيه مصري

بيع 12.7111 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات بنك القاهرة

شراء 12.694 جنيه مصري

بيع 12.663 جنيه مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات بنك الاسكندرية

شراء 12.64 جنيه مصري

بيع 12.69 جنيه مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي CIB

شراء 12.60 جنيه مصري

بيع 12.69 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 0.26 دولار أمريكي، أما سعر الدولار مقابل الريال هو 3.75 ريال سعودي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

47.4860 جنيه للشراء 47.6231 جنيه للبيع

يورو

51.4511 جنيه للشراء 51.6187 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

60.0033 جنيه للشراء 60.1957 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.9393 جنيه للشراء 35.0479 جنيه للبيع

كرون دانماركى

6.8991 جنيه للشراء 6.9201 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4191 جنيه للشراء 4.4463 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4592 جنيه للشراء 4.4777 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

52.6569 جنيه للشراء 52.8324 جنيه للبيع

100 ين يابانى

31.3170 جنيه للشراء 31.4116 جنيه للبيع

دينــار كويتى

154.4010 جنيه للشراء 154.8972 جنيه للبيع

درهم إماراتى

12.9281 جنيه للشراء 12.9661 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

31.2363 جنيه للشراء 31.3360 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

125.9409 جنيه للشراء 126.3381 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

123.3339 جنيه للشراء 123.7029 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.0152 جنيه للشراء 13.0689 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

66.8817 جنيه للشراء 67.2643 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5638 جنيه للشراء 6.5841 جنيه للبيع

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