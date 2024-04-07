الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

جريدة الدستور

شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرار ملحوظا اليوم الأحد ليسجل متوسط 12.60 جنيها بالتزامن مع اول ايام عمل البنوك قبل اجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ الثلاثاء 9 ابريل وتستمر حتي يوم الاحد 14 ابريل.

سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024

ويتسال كثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الاحد  7 ابريل. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد بالبنك المركزي المصري نحو 12.61 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد  نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع. 

 

txt

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

txt

سعر الريال السعودي اليوم 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه والدولار

 

سعر الريال السعودى اليوم الاحد 7-4-2024 فى مصر بكافة البنوك

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 12.60 للشراء ونحو 12.63 للبيع.

 سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاحد نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 12.62 للشراء ونحو12.65 للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 7 ابريل نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 7 أبريل 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.60جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%

سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي سعر الريال عمل البنوك إجازة عيد الفطر

مواد متعلقة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

خالد عبدالعزيز: هذه شروطى لرئاسة اتحاد الكرة وسر عزوفى عن زيارة الزمالك

الفريق أسامة عسكر يزور عددًا من المصابين بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميًا

هل التبرك والدعاء بالضريح حلال؟.. أحمد نعينع يُجيب

خبير شئون عسكرية يوضح أسباب سحب الاحتلال عددًا من الفرق العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل