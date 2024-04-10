أول أيام عيد الفطر 2024.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه والليرة والدولار

شهد سعر الريال السعودي اليوم 10 إبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك استقرار ملحوظا ليسجل متوسط 12.60 جنيها بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة العيد التي بدأت أمس الثلاثاء 9 إبريل وتستمر حتى يوم الأحد 14 إبريل.



سعر الريال السعودي اليوم أول أيام عيد الفطر 2024



يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الاربعاء 10 ابريل.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء بالبنك المركزي المصري نحو 12.61 للشراء ونحو 12.65 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاربعاء نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاربعاء نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم 10-4-2024 في مصر بكافة البنوك



سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي





سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاربعاء نحو 12.60 للشراء ونحو 12.63 للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم في مصر





سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاربعاء نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاربعاء نحو 12.62 للشراء ونحو12.65 للبيع.





سعر الريال السعودي مقابل الدولار





سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاربعاء 10 ابريل نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.





سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري





سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء 10 أبريل 2024.





آليات وشروط حصول على الريال السعودي





حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.60جنيه.



وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.