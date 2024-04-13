السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء فى مصر اليوم السبت 13 أبريل 2024

مواد البناء
مواد البناء

اسعار مواد البناء في مصر من أكثر الموضوعات التي تنال الكثير من البحث والمؤثرة على حركة العمران وأسعار الوحدات السكنية بمختلف فئاتها في المحافظات.

ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء اليوم السبت 13 أبريل 2024 في مصر في أخر تحديث للأسعار المنشورة على منصات تداول اسعار الحديد والأسمنت مع مراعاة ان الأسعار قد تختلف في المحافظات الحدودية والبعيد نظرا لتكلفة النقل.

سعر الحديد في مصر اليوم

سعر حديد بشاى 45،000 جنيه.
سعر حديد العتال 43،000 جنيه.
سعر حديد المعادى 42،000 جنيه.
سعر حديد الكومى 42،000 جنيه.
سعر حديد المراكبى 43،000 جنيه.
سعر حديد عطيه 42،500 جنيه.
سعر حديد العشري 41،000 جنيه.
سعر حديد الجيوشي 42،000 جنيه.
سعر حديد مصر ستيل 42،000 جنيه.
سعر حديد بيانكو 41،000 جنيه.
سعر حديد المصريين 45،000 جنيه.
سعر حديد سرحان 42،000 جنيه.

سعر حديد عز في مصر 

استقر سعر حديد عز  عند 46،000 جنيه للطن.

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اسعار الأسمنت في مصر اليوم 
 

سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه.
سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه.
سعر أسمنت الفهد 1،950 جنيه.
سعر أسمنت وادي النيل 1،970 جنيه.
سعر اسمنت العسكري بني سويف 1،950 جنيه.
سعر أسمنت المسلح 2،050 جنيه.
سعر اسمنت جنوب الوادي 1،970 جنيه.
سعر أسمنت المخصوص 2،100 جنيه.
سعر أسمنت السويس 2،170 جنيه.
سعر أسمنت السويدي 2،160 جنيه.
سعر أسمنت العسكري 1،960 جنيه.
سعر أسمنت النصر 2،010 جنيه.
سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه.
سعر أسمنت حلوان 2،170 جنيه.
سعر أسمنت المنيا 2،325 جنيه.
سعر أسمنت المهندس 2،205 جنيه.
سعر أسمنت تايتان 2،060 جنيه.
أسمنت المصري 2،060 جنيه.
سعر أسمنت الممتاز 2،160 جنيه.
سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه.
سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه.
سعر أسمنت أسيوط 2،140 جنيه.
سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه.
سعر أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.
سعر أسمنت البرج 2،350 جنيه.
سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه.
سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه.
سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه.
سعر أسمنت السد العالي 2،170 جنيه.
سعر أسمنت قنا 2،270 جنيه.

سعر الرمل والزلط اليوم 
 

رمل ناعم سعر المتر المكعب 85 جنيها.
رمل خشن سعر المتر المكعب 100 جنيه.
زلط عادة سعر المتر المكعب 215 جنيها.
زلط فينو سعر المتر المكعب 310 جنيهات.
زلط مخصوص سعر المتر المكعب 280 جنيها.
زلط سن2 مقاس 22 سعر المتر المكعب 230 جنيها.
 

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