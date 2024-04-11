أسعار السلع الغذائية فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة سعر السكر والسلع الأساسية في الأسواق المصرية لشراء احتياجاتهم من كافة السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت، ويكثر التساؤل حول أسعار السلع الغذائية في مصر الآن عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فيما ستشهد بعض أسعار السلع اختلافًا اليوم.

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

وفيما يلي تستعرض «الدستور» أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس 11 إبريل 2024، طبق آخر تحديث للأسعار ببوابة مجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر الأرز اليوم الخميس 11 إبريل 2024

سجّل الأرز المعبأ اليوم 10 إبريل 2024: 36.1 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ

سجّل الفول المعبأ اليوم 10 إبريل 2024: 59.93 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ

سجل الدقيق المعبأ اليوم الأربعاء 10 إبريل 2024: 30.27 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 10 إبريل 2024: 96.86 جنيه/ للتر.

أسعار السكر المعبأ

سجّل السكر المعبأ اليوم 10 إبريل 2024: 45.5 جنيه/ للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة

سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 10 إبريل 2024: 32.19 جنيه/ للكيلو.

سعر العدس المعبأ

سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 10 إبريل 2024: 65.78 جنيه/ للكيلو.

سعر زيت الذرة

سجّل زيت الذرة اليوم 10 إبريل 2024: 128.7 جنيه/ للتر.

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سعر البيض البلدي

سجّل البيض البلدى اليوم 10 إبريل 2024: 6.39 جنيه/ للبيضة.

مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن عن تبنى الحكومة المصرية مبادرة لخفض سعر السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 20% في الوقت الحالى لتصل إلى حوالي 30% عقب عيد الفطر، وذلك يكون تضامنًا مع المواطن المصرى في ظل الظروف الراهنة.