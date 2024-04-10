التموين: حملات يومية لمتابعة توافر السلع وعمل المخابز

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع على مدار الساعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات المركزية بالمديريات، ويتلقى منها تقارير دورية وعلى مدار الساعة عن الحالة السوقية والتموينية، وتوافر السلع، وعمل المخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية، ومستودعات الغاز، وعمل محطات الوقود وتوافر الوقود بها.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شملت أيضًا تسيير حملات يومية من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات لمتابعة الحالة السوقية والتموينية وتوافر السلع وعمل المخابز.

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام إلى أن جميع المخابز بها 3 أيام من حصص الدقيق وأن منافذ صرف السلع التموينية صرفت استعاضات السلع من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل اجازة عيد الفطر المبارك وذلك لانتظام عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.