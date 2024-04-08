وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز المخزون الاستراتيجى

استمرار العمل بمصانع شركة الدلتا للسكر طوال إجازة عيد الفطر المبارك لإنتاج السكر المحلي من البنجر وتوفيره للمواطنين



غرفة عمليات "الدلتا للسكر" تتابع انتظام العمل في مصنع الشركة وتيسير استلام البنجر من المزارعين تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين



"أبواليزيد": استلام 475 ألف طن بنجر سكر من المزارعين وإنتاج 58 ألف طن سكر حتى الآن

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار عمل المنشآت التموينية وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع طوال الوقت، تستمر مصانع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ فى العمل طوال أيام عيد الفطر المبارك 2024 فترتين صباحًا ومساء على مدار 24 ساعة لاستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث يستمر الإنتاج والتشغيل حتي نهاية الموسم.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولًا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين، وكذلك في الأسواق، لافتًا إلى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كل السلع الغذائية بكميات كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتجاوز المخزون حاليًا لأكثر من 6 أشهر.

على جانب آخر وفي نفس السياق تتابع غرفة عمليات شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انتظام سير العمل بمصنع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتنظيم تشغيل ورديات العمل طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقًا لقانون العمل، حيث تتسلم الشركة محصول بنجر السكر يوميًا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار إنتاج السكر المحلى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية طوال الوقت.

وصرح الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، بأن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ مستمر في العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك، ويتم حاليًا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر، وتم استلام ما يقرب من 475 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 58 ألف طن سكر أبيض سائب، وكذلك إنتاج 24 ألف طن مولاس، و27 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتًا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على متابعة توريد محصول البنجر أولًا بأول، وأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تسهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.

ويتم استلام محصول البنجر من المزارعين بعد زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، كما يتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر تم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعرًا أساسيًا و400 جنيه حافزًا إضافيًا عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيهًا للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعرًا أساسيًا و350 جنيهًا حافزًا إضافيًا عن الطن الواحد، كذلك يتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعرًا أساسيًا و300 جنيه حافزًا إضافيًا للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيهًا للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعرًا أساسيًا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن، كما سيتم صرف 1350 جنيهًا للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ، ويتضمن 1100 جنيه سعرًا أساسيًا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن.

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