بشرة خير.. تراجع كبير في أسعار السلع والخدمات

انخفضت أسعار السلع والخدمات، بنحو كبير، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أعلن فيه اليوم الإثنين، إلى تراجع معدل التضخم السنوى للأسعار، في شهر مارس 2024، مسجلًا 33.1%، مقابل 36.0% في فبراير.

تراجع أسعار السلع

وأشار بيان الإحصاء، إلى أن أسعار مجموعة الحبوب والخبز انخفضت بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-4.1%).

انخفاض أسعار الخدمات

كما انخفضت مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%).

فيما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024.

وحول التغيــر الشهري (شهر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (0.7%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%).

1- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

2- سجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (2.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.2%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.1%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.3%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%). 10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%).