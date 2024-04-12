أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 12-4-2024

استقرت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة – ثالث أيام العيد – عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ بداية العيد، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 88 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم اليوم الجمعة 12-4-2024.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة ثالث أيام العيد، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 88 جنيهًا، وتتخطى 90 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 29 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: 24.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 14 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور:15 جنيهًا.

كتكوت بلدي: 6.75 جنيه.

كتكوت هجين: 10 جنيهات.

أسعار البط اليوم

بط بلدى: 140.00 جنيهًا.

بط مسكوفى: 130.00 جنيهًا.

بط مولار: 95.00 جنيهًا.

بط فرنساوى 90.00 جنيهًا.

بط البغال 100.00 جنيه.

فرنساوي عادي: 33 جنيهًا للجوز.

فرنساوي بيور شريفان: 31 جنيهًا للجوز.

سعر البط الفرنساوي العادي عمر يوم: 16.5 جنيه.

سعر بطة الفرنساوي بيور شريفان عمر يوم: 18 جنيهًا.

سعر البط عمر يوم المسكوفي: 23.5 جنيه.

سعر البط عمر يوم المولار بغال: 24 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو والأمهات اليوم