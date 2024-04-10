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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء أول أيام عيد الفطر

الدواجن
الدواجن

مع بداية أول يوم عيد الفطر المبارك 2024 يشغل بال محبين الدواجن والفراخ معرفة أسعار الفراخ البيضاء أول أيام العيد في بورصة الدواجن اليوم، حيث شهد سعر الفراخ في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10-4- 2024 وجود ارتفاعًا بداخل المحال والبورصة، بالتزامن مع بداية عيد الفطر المبارك.

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء أول أيام عيد الفطر

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وأسعار كرتونة البيض.

سعر الفراخ البيضاء في مصر

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وجود ارتفاعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن بسبب الإقبال الكثيف على شراء اللحوم البيضاء. بينما يكون سعر كرتونة البيض الأبيض فقد استقر متوسطها ما بين الـ170 والـ168 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة اليوم في بورصة الدواجن وبعض المحال.

سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء 10-4-2024

وفي يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وصلت أسعار الفراخ البيضاء وجود ارتفاعًا في داخل بورصة الدواجن حيث أن وصل سعرها إلى قيمة 89 جنيهًا مقارنةً بسعرها السابق الذي قد كان 86 جنيهًا. كما أن ارتفع سعر كيلو الفراخ في داخل المحال ليصل إلى قيمة 105 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم 

وفي يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024، شهدنا ارتفاعًا بسعر البلدي في داخل بورصة الدواجن حيث وصل 120 جنيهًا، وارتفعت أسعار كيلو الفراخ في داخل المحال ليصل إلى مبلغ 128 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 

أما بالنسبة لسعر الفراخ الساسو في نفس اليوم، فقد سجل ارتفاعًا أيضًا حيث وصل سعره داخل بورصة الدواجن إلى 93 جنيهًا، وزاد أسعار كيلو الفراخ داخل المحال ليصل إلى مبلغ 103 جنيهات.

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سعر كيلو البانيه اليوم 

وفقًا للتقارير، فإن يكون متوسط سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء الموافق 10-4-2024 استقر عند مبلغ 220 جنيهًا.

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سعر البيض اليوم 

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن اليوم الأربعاء، فإن سعر كرتونة البيض البلدي وصل متوسطه 195 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض متوسطه قيمة 170 و168 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر متوسطه قيمة 165 جنيهًا داخل المحال.

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