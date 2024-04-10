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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أول أيام عيد الفطر| أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم الأربعاء 10-4- 2024

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

مع أول أيام عيد الفطر يكثف البحث عن أسعار الفراخ البيضاء وسوق الدواجن لرغبة الأسر في معرفة سعر الفراخ واللحوم البيضاء والطيور استعدادًا للعزومات والولائم والتجمعات العائلية، وفي هذا السياق سُجِلَ ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10-4- 2024 داخل المحال والبورصة، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

 

سعر الفراخ البيضاء في مصر 

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن بسبب الإقبال الكثيف على شراء اللحوم البيضاء أما سعر كرتونة البيض الأبيض فقد استقر متوسطها بين الـ170 والـ168 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة اليوم من بورصة الدواجن وبعض المحال.

 

سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء 10-4-2024 

في يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا داخل بورصة الدواجن حيث وصل سعرها إلى 89 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق الذي كان 86 جنيهًا. كما ارتفع سعر كيلو الفراخ داخل المحال ليصل إلى 105 جنيهات.

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 سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 10-4-2024 

في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، شهدنا ارتفاعًا في سعر البلدي داخل بورصة الدواجن حيث بلغ 120 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الفراخ داخل المحال ليصل إلى 128 جنيهًا.

 

 سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 10-4-2024 

أما بالنسبة لسعر الفراخ الساسو في نفس اليوم، فقد سجل ارتفاعًا أيضًا حيث وصل سعره داخل بورصة الدواجن إلى 93 جنيهًا، وزاد سعر كيلو الفراخ داخل المحال ليصل إلى 103 جنيهات.

 

 سعر كيلو البانية اليوم الأربعاء 10-4-2024 

وفقًا للتقارير، فإن متوسط سعر كيلو البانية اليوم الأربعاء 10-4-2024 استقر عند 220 جنيهًا.

 

 سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 10-4-2024 

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن اليوم، فإن سعر كرتونة البيض البلدي بلغ متوسطه 195 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض متوسطه 170 و168 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر متوسطه 165 جنيهًا داخل المحال.

 

 سعر  كيلو البط اليوم الأربعاء 10-4-2024

أسعار البط في السوق في أول أيام عيد الفطر متنوعة، حيث سجل سعر لحم البط البلدي حوالي 120 جنيها، وسجل سعر الكيلو من لحم البط المسكوفي حوالي 90 جنيها. 

 

وكان سعر لحم بط مولار حوالي 80 جنيها، بينما وصل سعر لحم البط البغال إلى 90 جنيها. وأخيرًا، سجل سعر لحم البط الفرنساوي حوالي 70 جنيهًا.
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