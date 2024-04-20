التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر بشكل شهري؛ لضمان تماشيه مع أسعار الدقيق في الأسواق وتكلفة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن أسعار الدقيق قد انخفضت بنسبة 35%، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الخبز الحر، وستقوم لجنة من الوزارة بتحديد أسعار وأوزان الخبز الحر بشكل دوري مع مراعاة مصلحة المستهلك وتكلفة الإنتاج.

وأكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى توفير رغيف خبز بسعر عادل للمواطنين، ومن المقرر أن يصدر الوزير قرارًا وزاريًا بتحديد أسعار الخبز الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

مهام اللجنة العليا لمتابعة أسعار الخبز الحر

وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا وأن انعقادها سيكون شهريًا.

واقترح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أسعارًا جديدة للخبز السياحي تتراوح بين 50 قرشًا و150 قرشًا للرغيف، وذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق.