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مصر

عاجل| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

الخبز المدعم
الخبز المدعم

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الدستور"، أن اليوم سيشهد إصدار عدد من القرارات بشأن تطبيق أسعار الخبز الحر لبدء تنفيذها من الغد؛ وكل القرارات الخاصة بعمل المديريات التموينية لمتابعة قرارات الحكومة بشأن التسعير.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأشار "مصيلحي" إلى أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية، في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا، وأن انعقادها سيكون شهريًا.

أسعار الدقيق

وأضاف أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ35%، وأن تحديد الأسعار والأوزان سيتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وأنه ستتم متابعة ذلك رقابيًا من الوزارة، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيهًا إلى 18 جنيهًا للكيلو، بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا.

وقد أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه وفقًا للاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%، فإنه سيتم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارًا من غدٍ الأحد، وأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمنت أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.

وأضاف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحى "الحر" والأفرنجي "الفينو" يسهم في تخفيض أسعار الخبز لصالح المستهلك، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وفى حضور أصحاب المخابز السياحية، وأن الأسعار الجديدة للخبز المقرر تطبيقها اعتبارًا من الغد الأحد، تراعى التكلفة العادلة للإنتاج، وأيضًا هامش ربح لأصحاب المخابز السياحية، وأيضًا حصول المواطن على خبز بسعر عادل دون مغالاة، الأمر الذى يؤكد تعاون كل الجهات من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطن وأيضًا أصحاب المخابز.

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