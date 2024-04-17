للحجاج| سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 17-4-2024

يتصدر السؤال عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 17-4-2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم قطاع كبير من المصريين لا سيما العائدين من موسم عمرة رمضان أو المقبلين على أداء فريضة الحج، لتوفير الريال أو بيع الفائض منهم بالسعر الرسمي للبنوك بدلًا من السوق الموازية، خاصة أنه لا فارق في السعر.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-4-2024

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-4-2024 ارتفاعًا في سعر البيع والشراء، حيث بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع، مما شكل بداية جيدة للتعاملات البنكية مع زيادة في الأسعار.

سعر الريال السعودي في مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري سلسلة من الارتفاعات الطفيفة قبل عيد الفطر، حيث ارتفع سعر الريال السعودي بمقدار 20 قرشًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي ارتفاعًا مقابل الجنيه، حيث وصل إلى 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر ارتفاعًا جديدًا هذا الصباح، حيث وصل إلى 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

شهد سعر الريال اليوم في البنك التجاري الدولي زيادة جديدة مقابل الجنيه، حيث سجل 12.48 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك العاملة اليوم الأربعاء 17-4-2024

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

للبيع

12.53 جنيه

الشراء

12.58 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

البيع

13.05 جنيه

الشراء

13.09 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

البيع

12.55 جنيه

الشراء

12.63 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.58 جنيه

12.67 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري

البيع

12.43 جنيه

الشراء

12.78 جنيه

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