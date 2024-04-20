السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 20 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

استقرار ملحوظ في سعر الريال السعودي اليوم 20 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار وذلك مع بداية التعاملات، ليسجل متوسط 12.90 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم 20 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار


وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 20 ابريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج ويرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-4-2024

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم السبت  نحو 12.80 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت  نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

txt

سعر الريال السعودي اليوم 17 أبريل 2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري والليرة

txt

سعر الريال السعودي اليوم 16 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار


سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت  نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر بكافة البنوك
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 12.85 للشراء 12.89 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 12.80 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

txt

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 20-4-2024 فى مصر

txt

سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 12.85 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 20 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري
 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 20 أبريل 2024.

اقرأ أيضا 

سعر الدولار السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-4-2024

 

سعر الريال السعودي الريال السعودي سعر الريال الجنيه المصري الليرة الدولار البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-4-2024

الأكثر قراءة

عاجل| الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

عاجل| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين وحشيش" وسلاح نارى فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة