استقرار ملحوظ في سعر الريال السعودي اليوم 20 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار وذلك مع بداية التعاملات، ليسجل متوسط 12.90 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم 20 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار



وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 20 ابريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج ويرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم السبت نحو 12.80 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 12.87 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر بكافة البنوك



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 12.85 للشراء 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 12.80 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر





سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 12.85 للشراء ونحو 12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار





سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 20 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري



سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 20 أبريل 2024.

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