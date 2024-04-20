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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 20-4-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 20-4-2024 في مصر، وذلك مع توترات الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عقب الضربة العسكرية لإيران وتوعدها بالرد، حيث يرغب الملايين من المواطنين في متابعة تحديثات أسعار الصرف في كافة البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 20-4-2024 في مصر

يعرض الدستور للقراء تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 20-4-2024 في كافة البنوك وذلك من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 48.20 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك السويس عند مستوى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

في بنك البركة يتداول الدولار الأمريكي بنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي سجل الدولار نحو 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

وفي البنك الكويت الوطني سجل الدولار نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 51.53 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 60.19 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.86 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 156.54 جنيه للشراء و157.09 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي نحو 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

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