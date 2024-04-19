الجمعة 19 أبريل 2024
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اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر

يتساءل كثير من الناس عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، مقابل الجنيه والدولار والليرة لمعرفة سعر الصرف للريال السعودي بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي ورغبة المعتمرين في توفير العملة السعودية نحو 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.   

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.85 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.86 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.83 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 13.00 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.90 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.83 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 في مصر مقابل الدولار، بلغت نحو 0.28 دولار.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.55 ليرة سورية.

 

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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