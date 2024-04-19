سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، مع توقف حركة التداولات في البنوك يومي الجمعة والسبت مع الراحة الأسبوعية للبنوك، والتي تبدأ تداولاتها يوم الأحد المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-4-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي:

3.7512 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي:

3.9946 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي:

4.6672 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي:

0.0243 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي:

4.1147 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي:

0.5183 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي المصري: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: 12.86 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول: 12.97 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني: 12.80 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي: 12.87 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع.

يهمك أيضا:

أسعار العملات اليوم