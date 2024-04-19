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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، مع توقف حركة التداولات في البنوك يومي الجمعة والسبت مع الراحة الأسبوعية للبنوك، والتي تبدأ تداولاتها يوم الأحد المقبل.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-4-2024 مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 

3.7512 ريال سعودي 

اليورو مقابل الريال السعودي: 

3.9946        ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي: 

4.6672        ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي: 

0.0243        ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي: 

4.1147        ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي: 

0.5183        ريال سعودي 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 18-4-2024 فى مصر

التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سعر الريال السعودي اليوم  بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم  البنك الأهلي المصري: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في  بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم  في البنك الأهلي الكويتي: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في  بنك قناة السويس: 12.86 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم  في بنك كريدي أجريكول: 12.97 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم في  بنك قطر الوطني: 12.80 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم  في بنك فيصل الإسلامي: 12.87 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع.

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أسعار العملات اليوم 

 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى48.283448.3834
يورو51.484651.6106
جنيه إسترلينى60.108060.2470
فرنك سويسرى53.047153.1803
100 ين يابانى31.261531.3283
ريال سعودى12.871112.8985
دينار كويتى156.5661156.9922
درهم اماراتى13.146213.1742
اليوان الصينى6.67056.6850

 

 

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