سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 في مصر للبيع والشراء محور اهتمام الملايين من المواطنين عقب ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي لإيران وتصاعد الأحداث في الشرق الأوسط حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في البورصة العالمية والأسواق المحلية مما دفع الأسواق للتحوط.

سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 في مصر للبيع والشراء

نعرض للقراء سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 في مصر للبيع والشراء والتي شهدت ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات في الأسواق المصرية حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 3265 جنيه في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات لتسجل 2388 دولارا.



ويتجه تجار الذهب الخام للتصدير لتحقيق هوامش ربحية في ظل تراجع الطلب ومن ثم خفض السعر المحلي والشراء باسعار منخفضة لتحقيق بعض الأرباح جراء التصدير من خلال الفرق بين السعر المحلي والعالمي.

وصرح جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن هناك تباطؤ في تراجع معدلات التضخم للمستوى المستهدف من قبل البنك البالغ 2% ومن ثم سيدعم ذلك استمرار السياسية النقدية الحالية وجاء الأسعار في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

سجل جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3720 جنيه.

الشراء 3691.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سجل جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 3410 جنيه.

الشراء 3383.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.



سجل جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 3255 جنيه.

الشراء 3230 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2790 جنيه.

الشراء 2768.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 2170 جنيه.

الشراء 2153.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.



سجل جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1860 جنيه.

الشراء 1845.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.



سجل جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1395 جنيه.

الشراء 1384.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 26040 جنيه.

الشراء 28840 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.



سجلت اونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 2380$.

الشراء 2379$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.